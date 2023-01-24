В Кремле отказались комментировать предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков во вторник, 24 января, не стал комментировать слова президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что Киев предложил Минску заключить пакт о ненападении.

«Нет, я не могу пока это прокомментировать, не располагаю информацией», — сказал он журналистам.

Лукашенко сообщил, что украинская сторона предлагает Минску заключить пакт о ненападении, ранее в этот день на совещании об общественно-политической обстановке и состоянии преступности в стране. Он отметил, что Запад не отказался от своих планов по поводу Белоруссии, на Украине продолжается подготовка солдат и экстремистов.

17 января американский телеканал NBC сообщил, что украинские войска усиливают фортификационные сооружения на границе с Белоруссией, которые предназначены для укрытого размещения и наиболее эффективного применения оружия, военной техники и пунктов управления.

До этого, 12 января, стало известно, что оборонительные укрепления начали возводить в Ровенской области Украины, которая находится на границе с Белоруссией. По словам главы региона Виталия Коваля, инженерные и фортификационные сооружения активно строятся на севере области. Он добавил, что копать окопы и возводить оборонительные сооружения военным помогают добровольцы.

Тогда же посол Украины в Великобритании Вадим Пристайко заявил, что Киев вынужден перебрасывать часть войск с линии соприкосновения на границу с Белоруссией, опасаясь наступления с этого направления.

Лукашенко, в свою очередь, неоднократно подчеркивал, что белорусские военнослужащие не участвуют в спецоперации РФ. Как отмечал белорусский лидер, его российский коллега Владимир Путин никогда не просил его об этом. При этом Лукашенко не исключил, что западные страны хотели бы вовлечь Минск в конфликт на Украине.