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МИД Турции выразил протест послу Нидерландов из-за осквернения Корана

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Фото: REUTERS/Umit Bektas
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Посол Нидерландов в Анкаре вызван в МИД Турции в связи с акцией радикала против Корана, в ходе которой он вырвал страницы из Писания и сжег их. Об этом сообщили в турецком внешнеполитическом ведомстве во вторник, 24 января, пишет Alarabiya News.

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«Мы самым решительным образом осуждаем подлую акцию, связанную с нападением на Коран, совершенную 22 января врагом ислама в Гааге... В МИД Турции был вызван посол Нидерландов, где ему был заявлен решительный протест и указано на недопустимость подобных провокационных акций», — заявили в МИД Турции.

До этого сообщалось, что у здания парламента Нидерландов активист разорвал Коран, передает RT.

Накануне президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что Швеции не стоит ждать поддержки заявки по вступлению в НАТО от Турции после того, как в Стокгольме прошли скандальные акции на тему религиозной ненависти, пишет Pravda.Ru.

Турецкий лидер отметил, что «грязные акции в Швеции» возле диппредставительства Турции являются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод.

Президент Турции подчеркнул, что ждет от Стокгольма полного выполнения взятых обязательств по борьбе с террористическими организациями и уважения религиозных чувств всех мусульман.

21 января датский политик и адвокат Расмус Палудан, который также возглавляет антиисламскую партию «Жесткий курс», сжег копию Корана перед посольством Турции в Стокгольме. На следующий день жители Турции провели акцию протеста у генерального консульства Швеции в Стамбуле, активисты демонстративно сожгли шведский флаг, сообщает теленка «360».

Пресс-секретарь президента Турции Ибрагим Калын заявил, что сожжение Корана является явным преступлением ненависти, а МИД Кувейта назвал сожжение Корана в Швеции провокацией для мусульман мира.

Российский МИД 23 января также заявил, что РФ решительно осуждает акцию сожжения Корана в Стокгольме и призывает принять меры в отношении радикалов. В ведомстве пояснили, что это уже не первое выступление радикалов против ислама в странах Европы, сообщает телеканал «Звезда».

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