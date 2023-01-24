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Монтаж основного оборудования завершают в новом ФОКе в Заозерске

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В ЗАТО город Заозерск в Мурманской области завершается строительство нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом сообщает региональное министерство строительства.

Сейчас на объекте рабочие заканчивают монтировать чаши бассейнов, систему водоподготовки, молниезащиты и различные системы инженерно-технического обеспечения. Также завершаются отделочные работы, устройство входных групп и отделка цоколя.

«Работы находятся в стадии завершения. Мы знаем, насколько ФОК важен для жителей Заозерска, поэтому делаем всё, чтобы они смогли как можно раньше воспользоваться новым спортивным объектом», — прокомментировала глава ведомства Ирина Вабищевич.

По ее словам, изначально проект ФОКа предусматривал только большую чашу бассейна для взрослых. Но позже было принято решение обустроить и малую чашу для детей, пишет ИА «Би-порт».

Точная дата открытия ФОКа не называется.

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