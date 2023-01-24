Уральские молодые ученые получили по 200 тыс. рублей за вклад в науку

В Свердловской области 22 ученых, возраст которых не превышает 35 лет, получили от губернатора Евгения Куйвашева по 200 тыс. рублей. Средства выделены в рамках нацпроекта «Наука и университеты». Премия полагается за вклад в науку в различных сферах.

По словам регионального министра промышленности и науки Сергея Пересторонина, призовые деньги выплачиваются молодым ученым и деятелям науки на протяжении нескольких лет.

Бюджет поддержки превысил 51,5 млн рублей. Премии получили в общей сложности 349 человек. Проекты, финансово поддержанные руководством области, начали реализовываться на практике, пишет «ТагилСити.Ру».

Ранее, в середине декабря, в Государственном Кремлевском дворце вручили ежегодную просветительскую премию «Знание-2022». В прошлом году она прошла второй раз. На торжественной церемонии, организованной российским обществом «Знание», объявили имена 23 лауреатов в 13 номинациях. Всего же в 2022 году на конкурс было подано 6374 заявки.