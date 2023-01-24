Семь человек пострадали в ДТП с двумя иномарками в Приамурье

Семь человек пострадали при столкновении двух легковых автомобилей в Шимановске (Амурская область). В причинах ДТП разбираются сотрудники полиции.

Авария произошла на улице Плеханова. По данным Амурской службы новостей, столкнулись автомобили Toyota Funcargo и Toyota Carina. От удара первая машина совершила наезд на пешехода, находившегося на тротуаре, а вторая выехала за пределы проезжей части и опрокинулась.

Травмы получили семь человек, в том числе подросток 2005 года рождения. Пострадавшие доставлены в больницу.

Ранее в этот день сообщалось о столкновении минивэна и грузовика на Чуйском тракте в Новосибирской области. Два человека получили смертельные травмы.