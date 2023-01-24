M&M's из-за критики уберет из рекламы персонажей в форме конфет

Бренд M&M's временно откажется от использования в рекламе персонажей в форме конфет, в том числе от Красного и Желтого. Это следует из заявления компании, распространенного 23 января.

Решение принято на фоне критики изменений внешнего вида «говорящих конфет» (spokescandies). В частности, в январе 2022 года производитель шоколадного драже с целью осовременить образ зеленой конфеты заменил ей сапоги на высоком каблуке на кроссовки, а коричневой конфете снизили длину каблука. Кроме того, зрители резко отреагировали на появление нового женского персонажа — фиолетовой конфеты.

«За последний год мы внесли некоторые изменения в наших любимых героев. Мы не были уверены, что кто-нибудь вообще заметит. И мы определенно не думали, что это взорвет интернет. Но теперь мы понимаем: даже обувь конфетки может послужить разделению общества», — говорится в сообщении бренда в Twitter.

Теперь рекламным лицом компании на неопределенное время станет американская актриса Майя Рудольф. Она появится в рекламе M&M's, которая выйдет в феврале.

Говорящие конфеты останутся только в аккаунтах компании в социальных сетях.

Американская компания Mars, которой принадлежит бренд M&M's, объявила о своем решении сделать персонажей, используемых в рекламе шоколадных драже, более современными в конце января прошлого года. Как отмечали в Mars, руководство компании надеется, что в будущем общество будет более инклюзивным, а потому целью обновления бренда M&M’s станет «создание мира, в котором никто не будет чувствовать себя лишним».