Инвесторам из дружественных стран упростят доступ на рынок РФ

Инвесторам и бизнесу из дружественных стран упростят доступ на фондовый рынок России, выяснили «Известия» у правительства. Предполагается улучшить налоговые условия для иностранцев. На фоне санкционных ограничений создадут стимулы для вложений нерезидентов в российские инструменты, передает телеканал «Известия». Планируется, что зарубежные компании начнут выпускать ценные бумаги на российском рынке. Стратегия разрабатывалась совместно с Центральным банком, там поддерживают эти инициативы.

Телеканал «Известия» доступен в пакетах кабельных операторов, в Москве он находится на 26-й кнопке. Также прямой эфир канала транслируется на сайте iz.ru.