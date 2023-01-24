Трех человек эвакуировали при пожаре в пятиэтажке в Заполярном

В городе Заполярный в Мурманской области при пожаре в многоквартирном доме были эвакуированы три человека. Об этом 24 января сообщает ИА «Би-порт» со ссылкой на региональное ГУ МЧС России.

Информация о возгорании поступила в ведомство 24 января в 6 утра. Пожар возник в пятиэтажке по улице Мира, 17.

Прибывшие спасатели эвакуировали трех человек и потушили огонь в двухкомнатной квартире на третьем этаже. Сгорели постельные принадлежности на площади 3 кв. м.

Причины возгорания устанавливаются. На месте работали семь человек личного состава и три единицы техники.

В ночь на 23 января в Тракторозаводском районе Волгограда полностью сгорел многоквартирный жилой дом, признанный аварийным. Никто не пострадал.