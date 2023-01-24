В США начали опасаться провокационных заявлений Киева о противостоянии РФ и НАТО

В США могут попросить официальных лиц Украины более аккуратно высказываться на тему конфликта в Донбассе и участия НАТО в нем. Такое предположения 23 января выдвинул обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

Он привел в пример заявления украинского министра обороны Алексея Резникова и главы государства Владимира Зеленского о том, что их страна де-факто состоит в Североатлантическом альянсе, а также о том, что Москва противостоит силам НАТО на Украине.

Журналист назвал три причины, почему заявления украинских политиков несут риск для США. Во-первых, они означают, что Россия действительно противостоит альянсу. Во-вторых, они указывают на широкое присутствие сил НАТО у границы РФ, что нарушает одно из главных требований по гарантиям безопасности для страны.

«Наконец, в-третьих, <…> это усиливает опасения России по поводу того, что Украина становится все более вооруженным «плацдармом для конфронтации с Россией», — написал Снайдер.

В связи с этим власти США, вероятно, «захотят, чтобы на Украине выражались аккуратнее», так как это может стать причиной эскалации конфликта.

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он отметил, что в ход идут любые средства, в том числе финансовые манипуляции.

18 января Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Ранее в январе президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Соединенные Штаты и НАТО ведут войну с Россией через Украину. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув их бессмысленность.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».