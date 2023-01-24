Реклама
Прямой эфир
Мир
Польша официально попросила ФРГ разрешить передать Киеву танки Leopard 2
Мир
Песков оценил идею Эстонии закрыть Финский залив для России
Мир
В Кремле отказались комментировать предложение Киева Минску заключить пакт о ненападении
Политика
Песков опроверг слухи о якобы возможном запрете на выезд из страны
Общество
Глава НПО им. Лавочкина получил три года тюрьмы за злоупотребление полномочиями
Армия
Пушилин рассказал об отданном ВСУ приказе держать Марьинку
Мир
Лукашенко сообщил о предложении Украины заключить пакт о ненападении
Общество
Бывшего футболиста Евгения Савина обвинили в дискредитации ВС РФ
Мир
В США начали опасаться провокационных заявлений Киева о противостоянии РФ и НАТО
Армия
ВС РФ пресекли попытку ВСУ форсировать Днепр
Авто
В Москве уменьшилось число ДТП с участием детей
Мир
Столтенберг призвал поставлять не только оборонительное оружие Киеву
Сюжет:

В США начали опасаться провокационных заявлений Киева о противостоянии РФ и НАТО

TAC: США опасаются, что провокационные заявления Киева приведут к войне России и НАТО
0
Фото: РИА Новости/Владимир Трефилов
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В США могут попросить официальных лиц Украины более аккуратно высказываться на тему конфликта в Донбассе и участия НАТО в нем. Такое предположения 23 января выдвинул обозреватель The American Conservative Тед Снайдер.

«Пока не будет соответствующего решения США, не будет и переговоров»
Экс-премьер Украины Николай Азаров — о возможности диалога Москвы и Киева, дальнейших поставках западного оружия и коррупции в стране

Он привел в пример заявления украинского министра обороны Алексея Резникова и главы государства Владимира Зеленского о том, что их страна де-факто состоит в Североатлантическом альянсе, а также о том, что Москва противостоит силам НАТО на Украине.

Журналист назвал три причины, почему заявления украинских политиков несут риск для США. Во-первых, они означают, что Россия действительно противостоит альянсу. Во-вторых, они указывают на широкое присутствие сил НАТО у границы РФ, что нарушает одно из главных требований по гарантиям безопасности для страны.

«Наконец, в-третьих, <…> это усиливает опасения России по поводу того, что Украина становится все более вооруженным «плацдармом для конфронтации с Россией», — написал Снайдер.

В связи с этим власти США, вероятно, «захотят, чтобы на Украине выражались аккуратнее», так как это может стать причиной эскалации конфликта.

23 января глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Соединенные Штаты Америки, угрожая другим государствам из-за сотрудничества с Россией, переходят все «красные линии». Он отметил, что в ход идут любые средства, в том числе финансовые манипуляции.

18 января Лавров сообщил, что США объединяют европейские страны для борьбы против России и создают коалицию. Он сравнил эту стратегию с действиями французского императора Наполеона Бонапарта и лидера нацистской Германии Адольфа Гитлера.

Ранее в январе президент Хорватии Зоран Миланович заявил, что Соединенные Штаты и НАТО ведут войну с Россией через Украину. Он также раскритиковал курс на введение антироссийских санкций, подчеркнув их бессмысленность.

Страны Запада нарастили военную и финансовую помощь Киеву на фоне проведения Россией спецоперации по защите населения Донбасса. Решение о ее проведении было принято 24 февраля в связи с обострением ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023