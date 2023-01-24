Маск в суде объяснил твиты о планах приватизировать Tesla

Миллиардер Илон Маск объяснил твиты о планах приватизировать Tesla. Компания — производитель электромобилей могла бы стать частной при поддержке суверенного фонда Саудовской Аравии, заявил бизнесмен. Предприниматель объяснил отсутствие письменных гарантий и контрактов особенностями ведения бизнеса в арабской стране.

В суд подали инвесторы, которые посчитали, что в 2018 году Маск манипулировал стоимостью акций Tesla с помощью твитов, передает телеканал «Известия». В одном из постов предприниматель заявил, что компания уйдет с биржи и станет частной, а за каждую ее акцию вкладчики получат $420. По мнению истцов, твиты Маска о приватизации не соответствовали действительности. Вкладчики утверждают, что твиты были ложью, которая обошлась им большими потерями из-за резких колебаний цен на акции в течение 10 дней.

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