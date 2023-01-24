Гимн Украины представляет собой источник «национальной катастрофы», заявил экс-советник офиса украинского президента Алексей Арестович на своем YouTube-канале.

«Там (в гимне — Ред.) есть очень любопытные строчки. Звучат они так: «души и тела свои положим за свободу». Скажите, в нашем гимне есть хоть какой-нибудь конструктив, какая-нибудь социальная инженерия?» — задался вопросом Арестович.

Он отметил, что из гимна непонятно, что будет после принесения жертв. Кроме того, по мнению Арестовича, формулировка «положим душу и тело» означает войну до момента, пока все не погибнут.

Арестович полагает, что представленные в гимне понятия содержат «национальную смерть и катастрофу» для граждан.

В июле президент России Владимир Путин на встрече с лидерами думских фракций обратил внимание, что заявления Запада о том, что они хотят воевать до «последнего украинца», являются трагедией для всего украинского народа.

В мае глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Украина не нужна Западу, она для него расходный материал в гибридной тотальной войне с Российской Федерацией.