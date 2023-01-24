Рогов заявил о вскрытии ВС России позиций ВСУ на 1-й линии обороны в Запорожской области

Российские войска во время наступления в Запорожской области вскрыли позиции Вооруженных сил Украины (ВСУ). Об этом 24 января заявил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

«Уже вскрыты позиции украинских войск на первой, а также частично на второй и третьей линиях обороны», — сообщил Рогов в разговоре с «РИА Новости».

Он отметил, что российским подразделениям с помощью артиллерии и авиации удается сдвигать линию фронта к северу области.

Рогов добавил, что украинские войска каждый день несут большие потери.

22 января Рогов заявил, что группировка ВСУ на запорожском направлении испытывает проблемы с поставкой боеприпасов.

Кроме того, на прошлой неделе российские войска освободили населенный пункт Лобковое в Запорожской области. Официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков заявил об уничтожении в этом районе ангара с вооружением и военной техникой ВСУ.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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