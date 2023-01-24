Как выплачивается аванс с января 2023 — новые правила и порядок выплат

С января 2023 года у многих россиян уменьшится сумма аванса, что обусловлено изменениями правил уплаты НДФЛ. Общий размер заработной платы при этом не изменится. «Известия» объясняют, как будет производиться расчет по новым правилам.

Выплата аванса в 2023

Так же, как и прежде, при оформлении сотрудника по трудовой книжке, работодатель обязан выплачивать ему заработную плату не реже двух раз в месяц. Как правило, сумма делится на непосредственно зарплату и аванс. Последний представляет собой зарплату за первую половину месяца, которая должна высчитываться из фактически отработанного времени. Также аванс может рассчитываться исходя из фиксированного процента от оклада, но и в таком случае он должен быть пропорционален сумме фактически отработанного.

НДФЛ с аванса 2023

Уменьшение суммы аванса в 2023 году у многих работников произойдет из-за изменения правил уплаты НДФЛ. Ранее налог вычитался единожды, и, как правило, удерживался от заработной платы, приходящей в начале месяца. Теперь же работодателей обязали вычитать подоходный налог и с зарплаты, и с аванса.

Таким образом, аванс, который ранее приходил в полном размере, будет уменьшен на часть суммы, которую составляет подоходный налог. В свою очередь обычный размер зарплаты будет увеличен, поскольку раньше от нее отнималась вся сумма НДФЛ, а теперь лишь ее часть. В конечном счете итоговая сумма выплат на руки работнику не изменится, разницу он получит при следующем начислении.

Аванс 2023: какой процент от зарплаты

На практике работодатели часто устанавливают аванс в размере 40% от оклада, однако теперь эта ставка может быть повышена. Размер аванса должен соответствовать отработанному времени, а с вычетом НДФЛ может выйти так, что отработав половину месяца, работник рискует получить деньги лишь за треть. Поэтому с введением новых правил налогового учета многие компании повысят процент аванса.

Аванс фиксированной суммой с 2023 года

Для многих компаний выплата аванса фиксированной суммой после изменения правил вычета НДФЛ станет невозможной, поскольку после удержания сумма к выплате не будет соответствовать оговоренной сумме.

Аванс за январь 2023

Уже в январе 2023 года выплата аванса будет производиться по новым правилам с удержанием НДФЛ. Также, учитывая, что выплата производится за фактически отработанные дни, она также будет меньше обычного, поскольку на начало месяца пришлись несколько праздничных дат. Разница будет компенсирована при следующей выплате.

Ранее «Известия» проинформировали читателей о нововведениях в налоговой сфере в 2023 году, включая изменения в системе налогового вычета и переход на единый налоговый платеж.