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Эстония может получить позволяющее держать под прицелом Петербург оружие

Посол России Липаев: Запад планирует дать Эстонии оружие, способное держать под прицелом Петербург
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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Ольга Мальцева
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Западные страны планируют поставлять Эстонии оружие, способное держать под прицелом Санкт-Петербург. Об этом заявил 24 января посол России в Таллине Владимир Липаев в эфире программы «Соловьев Live».

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Он отметил, что западные страны хотели создать в Эстонии форпост для оказания давления на Россию, в том числе и в военном смысле. В то же время Липаев не понимает, для чего Таллину вооружаться.

«Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург <...>. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» — указал дипломат.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Пентагон занимается разработкой нового вооружения, чтобы «разгромить Москву», а ставку делает на неядерные силы.

Вместе с тем месяцем ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, чтобы якобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.

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