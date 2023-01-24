Эстония может получить позволяющее держать под прицелом Петербург оружие

Западные страны планируют поставлять Эстонии оружие, способное держать под прицелом Санкт-Петербург. Об этом заявил 24 января посол России в Таллине Владимир Липаев в эфире программы «Соловьев Live».

Он отметил, что западные страны хотели создать в Эстонии форпост для оказания давления на Россию, в том числе и в военном смысле. В то же время Липаев не понимает, для чего Таллину вооружаться.

«Сюда планируется поставить самые современные виды обычных вооружений, которые способны держать под прицелом Санкт-Петербург <...>. Невольно задаешься вопросом: а с кем Эстония планирует воевать?» — указал дипломат.

В ноябре прошлого года сообщалось, что Пентагон занимается разработкой нового вооружения, чтобы «разгромить Москву», а ставку делает на неядерные силы.

Вместе с тем месяцем ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал НАТО нанести «превентивные» удары по России, чтобы якобы не допустить применения Москвой ядерного оружия.