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Экономика
За год средняя площадь квартир в новостройках Москвы стала меньше на 15%

За год средняя площадь квартир в новостройках Москвы стала меньше на 15%

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Размер объектов в столичных новостройках в четвертом квартале 2022 года по сравнению с тем же периодом 2021 года сократился на 15% — с 55 до 47 кв. м. Благодаря этому квартиры на первичном рынке Москвы в среднем стали доступнее на 2,3 млн рублей (12,9 млн против 15,2 млн рублей). Об этом 24 января сообщили «Известиям» аналитики «Авито Недвижимости».

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В чем причина и почему предложение таких квартир в стране стало уменьшаться

Так, квартиры с четырьмя комнатами и более подешевели на 16% (33,8 млн против 40,2 млн рублей по итогам 2021 года), трехкомнатные — на 13% (21,7 млн против 24,8 млн рублей), двухкомнатные — на 12% (14,8 млн против 16,7 млн рублей), однушки — на 8% (10,9 млн против 11,9 млн рублей), а студии — на 1% (7,1 млн против 7,2 млн рублей).

Москва стала единственным крупным городом, в котором цены на жилье в новостройках за год снизились. Например, в Санкт-Петербурге квартиры подорожали на 29%, в Ростове-на-Дону — на 26%, в Екатеринбурге — на 18%. Стоимость недвижимости на первичном рынке выросла и в Московской области, прибавив 14%.

«Долгосрочный тренд на уменьшение средней площади квартир продолжает реализовываться на рынке новостроек Москвы. Благодаря более мелкой «нарезке» домов на квартиры девелоперы решают сразу две задачи: делают цену за объект более привлекательной и конкурентоспособной, при этом извлекая из каждого квадратного метра максимум прибыли, потому что «квадрат» в студии можно продать гораздо дороже, чем в двухкомнатной или трехкомнатной квартире», — прокомментировал результаты исследования руководитель направления первичной недвижимости «Авито Недвижимости» Дмитрий Алексеев.

В структуре предложения на рынке столичных новостроек за год доля студий выросла на 8% (18% против 10% в четвертом квартале 2021 года), в то время как доля однокомнатных квартир сократилась на 2% (с 29 до 27%), двухкомнатных — тоже на 2% (с 36 до 34%), трехкомнатных — на 4% (с 21 до 17%).

В то же время аналитики отметили, что стоимость квартир в новостройках Москвы не только за год, но и за последние три месяца снизилась в абсолютных показателях и по цене за 1 кв. м. По итогам четвертого квартала 2022 года столичный объект подешевел в среднем на 6% (с 13,8 млн рублей в третьем квартале 2022 года до 12,9 млн рублей), а «квадрат» — на 4,5% (с 288 тыс. до 275 тыс. рублей), что специалисты связывают с ростом предложения на 12% на фоне невысокого спроса.

Ранее в этот день аналитики компании «Метриум» рассказали «Известиям», что объем предложения в новостройках бизнес-класса Москвы в 2022 году увеличился на 38,8%. Средневзвешенная цена 1 кв. м в квартирах бизнес-класса составила 432,7 тыс. рублей (+9,8% за год), в апартаментах — 369,2 тыс. рублей (+8,3% за год).

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