Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд резко прервала журналистку «Би-би-си» Лору Тревельян, которая заявила, что поставками оружия Киеву Вашингтон затягивает конфликт на Украине.

«Африканский союз призвал к прекращению конфликта на Украине путем переговоров. Это то, чего хотят африканские лидеры. Но вы не можете обещать им это, не так ли?» — спросила корреспондент на фоне визита Томас-Гринфилд в Африку, который состоится на этой неделе.

В ответ постпред заявила, что «только Россия может им это обещать».

Тревельян попыталась возразить, указав, что конфликт продлевают США, продолжая вооружать Украину, но тут же была прервана.

Томас-Гринфилд предпочла просто обвинить Россию, а также заверила, что США взяли на себя обязательство помочь украинцам «защититься от неспровоцированного нападения».

Ранее, 23 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор указал, что конфликт, в который вступили западные страны с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий.

В Москве также отмечали, что новый виток по поставкам на Украину вооружения может лишь затянуть конфликт, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Так, только США за время президентства Джо Байдена выделили помощь Украине почти на $28 млрд.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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