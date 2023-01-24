Реклама
Прямой эфир
Мир
Полянский заявил, что Запад пересек еще не все красные линии на Украине
Мир
Финляндия пересмотрит свои планы на одновременное вступление в НАТО со Швецией
Мир
Эстония может получить позволяющее держать под прицелом Петербург оружие
Мир
Замминистра обороны Украины Шаповалов подал в отставку
Мир
В Пентагоне призвали сохранять темпы поставок оружия Украине
Мир
Посол РФ обвинил Таллин в намеренном разрушении отношений с Москвой
Политика
Пушилин назначил нового главу администрации Мариуполя
Мир
Зеленский одобрил увольнение замглавы своего офиса
Армия
Пушилин заявил о единственном оставшемся пути снабжения ВСУ в Артемовске
Общество
Российские школьники за рубежом смогут получить аттестаты без итоговых экзаменов
Мир
Алексей Симоненко уволен с должности заместителя генпрокурора Украины
Экономика
За год средняя площадь квартир в новостройках Москвы стала меньше на 15%
Сюжет:

Постпред США в ООН резко прервала журналистку из-за слов о ситуации на Украине

Постпред США при ООН прервала журналистку на словах о том, что Вашингтон затягивает конфликт на Украине
0
Фото: Global Look Press/Lev Radin
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд резко прервала журналистку «Би-би-си» Лору Тревельян, которая заявила, что поставками оружия Киеву Вашингтон затягивает конфликт на Украине.

Оружие по секрету: Болгария тайно снабжала Украину боеприпасами
Главный маршрут поставок проходил через Польшу

«Африканский союз призвал к прекращению конфликта на Украине путем переговоров. Это то, чего хотят африканские лидеры. Но вы не можете обещать им это, не так ли?» — спросила корреспондент на фоне визита Томас-Гринфилд в Африку, который состоится на этой неделе.

В ответ постпред заявила, что «только Россия может им это обещать».

Тревельян попыталась возразить, указав, что конфликт продлевают США, продолжая вооружать Украину, но тут же была прервана.

Томас-Гринфилд предпочла просто обвинить Россию, а также заверила, что США взяли на себя обязательство помочь украинцам «защититься от неспровоцированного нападения».

Ранее, 23 января, министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД ЮАР Наледи Пандор указал, что конфликт, в который вступили западные страны с Россией, уже не гибридный, а почти настоящий.

В Москве также отмечали, что новый виток по поставкам на Украину вооружения может лишь затянуть конфликт, а кроме того, поставляемое вооружение станет законной целью для ВС РФ.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Киева на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Так, только США за время президентства Джо Байдена выделили помощь Украине почти на $28 млрд.

Россия с 24 февраля проводит спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее проведении принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023