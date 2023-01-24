Посол РФ обвинил Таллин в намеренном разрушении отношений с Москвой

Таллин намеренно ухудшал отношения с Москвой и подрывал перспективы их развития. Такую позицию 24 января озвучил российский посол в Эстонии Владимир Липаев в эфире «Соловьев Live».

«Наши эстонские партнеры на протяжении последнего года вели дело к тому, чтобы максимально разрушить наши двусторонние отношения и подорвать любую основу для их перспективного развития», — сказал он.

Как отметил Липаев, Таллин делает все возможное для того, чтобы усложнить работу российской дипмиссии. В частности, на сотрудников посольства оказывается психологическое давление, а практически вся финансовая деятельность дипмиссии находится под запретом. Посол также добавил, что у здания посольства регулярно проходят «хулиганские сборища».

Накануне МИД Эстонии обязал российского посла до 7 февраля покинуть страну. На такой шаг Таллин пошел после того, как Москва в ответ на недружественные действия Эстонии понизила с ней уровень дипотношений. Причинами для такого шага в МИД РФ назвали тотальную русофобию и культивирование враждебности в отношении Москвы со стороны официального Таллина. Послу прибалтийского государства предписано покинуть российскую столицу до 7 февраля.

11 января Эстония сообщила России о необходимости до 1 февраля сократить количество дипломатов, работающих в российском посольстве в Таллине, с 21 до восьми человек. Также там заявили о необходимости сократить число прикомандированных административно-технических и обслуживающих работников с 23 до 15.

4 января министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу заявил, что власти страны планируют самостоятельно выработать механизм передачи Киеву на восстановление Украины замороженных российских финансовых активов. Российская сторона назвала инициативу Таллина бесперспективной с правовой точки зрения.