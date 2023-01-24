Роман Алексея Иванова «Бронепароходы» вышел в трех форматах

Новый роман Алексея Иванова «Бронепароходы» появился 24 января в бумажном и электронном форматах, а также в виде аудиокниги, узнали «Известия».

Около 15 часов звучащего текста начитал артист Сергей Бурунов, известный широкому зрителю по сериалам «Домашний арест» и «Полицейский с Рублевки» и множеству фильмов.

Действие романа, 15-го в карьере Иванова, разворачивается в 1918–1919 годах. Главный герой — великий князь Михаил Романов, которого якобы пытались расстрелять, но он чудом спасся.

Теперь его пытаются вывезти живым за границу, но в стране идет гражданская война, и люди вокруг князя гибнут десятками и сотнями. Красные, белые, бандформирования сражаются в романе за обладание товарами, ресурсами и рынками сбыта, а также за власть или просто за выживание.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Сердце пара: «Бронепароходы» Алексея Иванова доступен в трех версиях