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Пушилин заявил о единственном оставшемся пути снабжения ВСУ в Артемовске

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Фото: REUTERS/Oleksandr Ratushniak
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У подразделений Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Артемовске (украинское название — Бахмут) осталась только одна дорога, по которой может идти снабжение. Об этом 24 января рассказал врио главы Донецкой Народной Республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире «Соловьев Live».

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«Опять же, нужно аккуратно здесь говорить, согласно утверждениям украинских ресурсов, мы тоже мониторим, что происходит, осталась буквально одна дорога, которая позволяет (солдатам ВСУ. — Ред.) относительно безопасно попасть в Артемовск», — указал он.

По словам Пушилина, на территории самого города ведутся тяжелейшие бои, а командование ВСУ регулярно перебрасывает в город дополнительные резервы и технику для отражения атак российских войск.

Ранее в этот день Пушилин рассказал о том, что интенсивность боев за Артемовск усилилась. Он также добавил, что ЧВК «Вагнер» после освобождения Соледара продвигается уже в окрестностях Артемовска.

До этого, 20 января, появилась информация о том, что Вашингтон порекомендовал Киеву вывести войска из Артемовска потому, что удержание города мешает готовиться к ожидаемому весеннему наступлению. Источник также указал на то, что обучение украинских боевиков займет какое-то время. Он считает, что ВСУ не хватит ресурсов, чтобы вести боевые действия в Артемовске и параллельно готовиться к наступлению, поэтому он предложил рассмотреть вариант «обмена» города на подготовку.

В тот же день Пушилин заявил, что российские силы близки к тому, чтобы добиться оперативного окружения Артемовска. По его словам, на этом направлении и днем и ночью продвигаются сотрудники ЧВК «Вагнер». Пушилин также добавил, что после освобождения Клещеевки у российских сил улучшаются позиции.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

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