В Брянской области злоумышленник поджег релейный шкаф на железнодорожных путях

В Брянской области 23 января злоумышленник поджег релейный шкаф на железнодорожных путях.

По данным «Известий», шкаф располагается примерно в 700 м от станции «Сураж» и 300 м от жилого сектора. Задымление у переезда заметили сотрудники караула. В результате поджога выгорели приборы с устройствами сигнализации, централизации и блокировки.

С места происшествий была изъята канистра синего цвета с жидкостью, куртка черного цвета, пачка сигарет и деревянный футляр. Кроме того, рядом с релейным шкафом обнаружили мобильный телефон и электронные устройства в полимерном пакете. Полиция также изъяла системный блок, ноутбук и карту памяти.

Правоохранительные органы установили личность подозреваемого. Мужчина задержан. Он не признает вину. Судебное разбирательство уже назначено.

Ранее, в ноябре 2022 года, сообщалось, что два студента из Уфы провели несколько атак и диверсий на объектах РЖД, силовики задержали их в конце октября с поличным. Молодые люди обливали различные элементы электроснабжения систем РЖД горючей жидкостью и поджигали. До задержания они провели четыре диверсии. Студенты совершили диверсии в Калининском и Советском районах столицы Башкирии, а также в Уфимском районе республики.