Герасимов: расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции представляет угрозу для России

Стремление НАТО к расширению за счет Финляндии и Швеции и использование Украины для ведения гибридной войны против России представляют одну из основных угроз для военной безопасности государства. Об этом во вторник, 24 января, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

Он рассказал, что для нейтрализации данных угроз высшее руководство страны поставило задачу скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил России.

«Основные цели этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития», — сказал Герасимов в интервью газете «Аргументы и факты».

В частности, как пояснил глава Генштаба, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, а также о формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, будет создан армейский корпус в Карелии.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. Летом того же года члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Однако против этого решения выступили власти Турции. В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК).

23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки заявки по вступлению в НАТО от Турции после скандальных акций на тему религиозной ненависти, которые прошли в Стокгольме. Турецкий лидер добавил, что «грязные акции в Швеции» возле диппредставительства Турции являются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод.