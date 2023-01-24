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Герасимов: расширение НАТО за счет Финляндии и Швеции представляет угрозу для России

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Стремление НАТО к расширению за счет Финляндии и Швеции и использование Украины для ведения гибридной войны против России представляют одну из основных угроз для военной безопасности государства. Об этом во вторник, 24 января, заявил начальник Генштаба РФ Валерий Герасимов.

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Он рассказал, что для нейтрализации данных угроз высшее руководство страны поставило задачу скорректировать план строительства и развития Вооруженных сил России.

«Основные цели этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития», — сказал Герасимов в интервью газете «Аргументы и факты».

В частности, как пояснил глава Генштаба, речь идет о создании Московского и Ленинградского военных округов, а также о формировании трех мотострелковых дивизий в составе общевойсковых объединений в Запорожской и Херсонской областях. Кроме того, будет создан армейский корпус в Карелии.

Швеция и Финляндия подали заявки на вступление в НАТО 18 мая 2022 года. Летом того же года члены блока официально пригласили страны вступить в Североатлантический альянс и договорились о подписании протоколов о присоединении.

Однако против этого решения выступили власти Турции. В июне Анкара представила 10 условий для снятия вето на членство в НАТО Швеции и Финляндии. Одним из пунктов стало предложение о поддержке Турции в ее борьбе с признанными Анкарой террористическими организациями, включая Рабочую партию Курдистана (РПК).

23 января президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил о том, что Швеции не стоит ждать поддержки заявки по вступлению в НАТО от Турции после скандальных акций на тему религиозной ненависти, которые прошли в Стокгольме. Турецкий лидер добавил, что «грязные акции в Швеции» возле диппредставительства Турции являются оскорблением и мусульман, и вообще всех людей, всех прав и свобод.

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