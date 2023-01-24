Министр природы рассказал об изменениях в Красной книге

В последнем издании Красной книги из нее исключили 122 вида животных, добавив при этом 153 новых. Об этом в интервью «Известиям» 24 января рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Сейчас, по словам министра, в России насчитывается 443 краснокнижных животных. Из них под особым контролем находится 13 видов, в частности снежный барс, амурский тигр и белый медведь.

«Важнейшее событие в природоохранной сфере в 2022 году — рост популяции амурского тигра, с 540 до 750 особей, проживающих на Дальнем Востоке. Увеличился и ареал: если раньше «тигриным домом» были только Приморье и Хабаровский край, то сейчас хищник обитает и в ЕАО, и в Амурской области», — сказал Козлов.

Кроме того, по его словам, сделаны первые шаги по уточнению численности белого медведя. В 2022 году проводилась их «перепись» на острове Врангеля: с помощью беспилотников сделано более 23 тыс. снимков.

«Их нужно все обработать, понять, разные это медведи или один и тот же «засветился» несколько раз. Данные скоро будут обнародованы», — пообещал министр.

Глава Минприроды также рассказал об увеличении популяции снежного барса в России — с 53 особей в 2019 году до 90 в 2022 году. Также благодаря работе питомников выросло число зубров — с 500 до почти 2 тыс. особей.

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