Бразилия попросила Россию перенести ее председательство в БРИКС

В 2019 году Бразилия обратилась к России с просьбой перенести ее председательство в БРИКС (Бразилия, Россия, Индия, Китай, ЮАР) с 2024 на 2025 год, так как в это время страна будет возглавлять G20. Об этом 24 января сообщили представители МИД РФ в беседе с «РИА Новости».

«Разумеется, мы положительно откликнулись на просьбу бразильских партнеров. Договоренность получила поддержку остальных участников «Пятерки» и была закреплена путем обмена дипломатическими нотами», — рассказали в ведомстве.

Бразильская сторона также предложила России взять на себя функции председателя БРИКС в 2024 году, тогда как Бразилия выполнит их в 2025-м вместо РФ.

22 января посол ЮАР в Москве Мзувукиле Макетука сообщил, что около 13 стран проявили интерес к вступлению в БРИКС. В их числе — Алжир, Египет, Иран, Бахрейн, Саудовская Аравия и ОАЭ.

В декабре министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что БРИКС может превратиться в объединение 15–17 стран, если будут приняты все, кто уже подал соответствующие заявки с желанием вступить в организацию. Он отметил, что в настоящее время организация имеет огромное влияние.

БРИКС (сокращение от Brazil, Russia, India, China и South Africa) — это межгосударственное объединение Бразилии, России, Индии, Китая и ЮАР.