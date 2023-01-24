Глава Минприроды рассказал о проекте по мониторингу многолетней мерзлоты

Госдума может рассмотреть законопроект о фоновом мониторинге многолетней мерзлоты в весеннюю сессию. Об этом в интервью «Известиям» рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

«Работа по созданию мониторинга на базе наблюдательной сети Росгидромета уже началась. Сеть будет состоять из 140 станций — 30-метровых скважин, где будут идти непрерывные автоматические измерения температуры мерзлоты на нескольких горизонтах. В перспективе запланированы наблюдения за динамикой наледей, таликов, деформациями земной поверхности», — сообщил министр.

На основе мониторинга будут готовиться карты с оценкой динамики изменений состояния многолетней мерзлоты, а также формироваться прогнозы и возможные последствия для окружающей среды.

Полученные данные в свою очередь позволят оценить, как таяние мерзлоты влияет на экономику и социальную сферу. Это будет стимулировать разработку соответствующих мер адаптации, уточнил Козлов.

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