Роман автора Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» о президента России Владимире Путине может изменить политику Франции в отношении Украины, считает обозреватель The New York Times Констан Меё.

Он отметил, что влияние литературы на курс политических и общественных дебатов во Франции довольно велико. Поэтому успех романа, который многие называли «ключом к пониманию Путина», может быть «тревожным сигналом». Автор книги рассказал о борьбе российского лидера с олигархами и отстаивании интересов России перед Западом.

Бывший глава французского МИДа Юбер Вердин отметил, что роман невероятно правдоподобен и что его необходимо прочитать каждому. Он также заявил, что если бы президент Франции Эммануэль Макрон ознакомился с этой книгу, то не занял бы такую агрессивную позицию в отношении России.

Париж следует западному курсу в отношении РФ и выступает за усиление давления на страну. В то же время 19 января Макрон выступил за сохранение диалога с РФ. Он также выразил сожаление по поводу того, что его контакты с российским лидером сократились.