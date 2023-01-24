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NYT: французский роман о Путине может изменить национальную политику в отношении Украины

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Роман автора Джулиано да Эмполи «Кремлевский волшебник» о президента России Владимире Путине может изменить политику Франции в отношении Украины, считает обозреватель The New York Times Констан Меё.

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Он отметил, что влияние литературы на курс политических и общественных дебатов во Франции довольно велико. Поэтому успех романа, который многие называли «ключом к пониманию Путина», может быть «тревожным сигналом». Автор книги рассказал о борьбе российского лидера с олигархами и отстаивании интересов России перед Западом.

Бывший глава французского МИДа Юбер Вердин отметил, что роман невероятно правдоподобен и что его необходимо прочитать каждому. Он также заявил, что если бы президент Франции Эммануэль Макрон ознакомился с этой книгу, то не занял бы такую агрессивную позицию в отношении России.

Париж следует западному курсу в отношении РФ и выступает за усиление давления на страну. В то же время 19 января Макрон выступил за сохранение диалога с РФ. Он также выразил сожаление по поводу того, что его контакты с российским лидером сократились.

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