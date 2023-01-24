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В ООН уклонились от ответа на вопрос о хранении западного оружия на украинских АЭС

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Фото: REUTERS/Gleb Garanich
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Официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик на брифинге в понедельник, 23 января, переадресовал вопрос о складировании западного оружия на украинских атомных электростанциях профильному агентству — Международному агентству по атомной энергии (МАГАТЭ).

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На вопрос о том, есть ли в ООН информация о ситуации на украинских АЭС на этот счет, Дюжаррик ответил, что у него нет сведений и порекомендовал обратиться в МАГАТЭ

Ранее 23 января Служба внешней разведки РФ сообщила, что у властей России имеются достоверные данные о том, что Вооруженные силы Украины складируют на территории ряда АЭС предоставляемые западными странами боеприпасы и вооружение. Отмечалось, что украинские боевики рассчитывают, что ВС России, осознавая опасность ядерной катастрофы, не станут наносить удары по территориям АЭС, а если произойдет детонация складов и разрушение атомной станции по вине «заблудившейся» ракеты украинской ПВО, то вину «можно будет списать на Россию».

16 января генеральный директор МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил о том, что на Южно-Украинской АЭС создана миссия агентства. По его словам, МАГАТЭ организовала миссию на АЭС для того, чтобы помочь обеспечить ядерную безопасность во время продолжающегося конфликта в стране. В тот же день Гросси сообщил о планах расширить работу агентства на украинской территории для защиты ядерных объектов.

До этого, 13 января, депутат Госдумы Евгений Федоров отметил, что на Киев придется надавить, если он откажет МАГАТЭ в размещении специалистов на атомных электростанциях, поскольку вопрос ядерной безопасности касается всей Европы.

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