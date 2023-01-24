Глава Минприроды рассказал о приросте запасов газа и нефти в 2023 году

В 2023 году ожидается прирост запасов нефти и конденсата на уровне почти 600 млн т, а газа — 675 млрд куб. м. Об этом в интервью «Известиям» 24 января рассказал глава Минприроды Александр Козлов.

Увеличение запасов связано с открытием в 2022 году 34 месторождений углеводородного сырья, в том числе шести крупных. В частности, это нефтяное Мадачагское месторождение, газоконденсатные месторождения на шельфе Каспийского моря и в ЯНАО (Сеяхинское и им. В.И. Гири). Также обнаружены газовые месторождения в Якутии — Мухтинское и им. Эвальдта Туги.

«Воспроизводство минерально-сырьевой базы имеет важнейшее значение для отечественной экономики, это ее фундамент. По данным Росстата, порядка 40% консолидированного бюджета страны — доходы от минерально-сырьевого комплекса», — уточнил Козлов.

По его словам, увеличению запасов сырья способствуют как государственные, так и частные инвестиции в геологоразведку. Последние ожидаются в объеме 452 млрд рублей. Бюджетные инвестиции достигнут примерно 17 млрд рублей.

При этом министр уточнил, что санкции недружественных стран могли приостановить геологоразведочные и добычные работы в России. Однако изменения в закон «О недрах» и соответствующий указ президента позволили своевременно вывести иностранные юрлица из состава участников отношений в сфере недропользования.

«Все лицензии уже переоформлены. Сокращения объемов добычи полезных ископаемых по ним не ожидается», — сообщил Козлов.

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