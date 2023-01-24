Два корпуса и общежития Донецкого университета не работают из-за обстрелов

Два корпуса и два общежития Донецкого национального технического университета, старейшего вуза на Донбассе, прекратили работу из-за разрушений после обстрелов. Об этом 24 января сообщил ректор вуза Александр Аноприенко в беседе с ТАСС.

«Из 11 всех наших корпусов два корпуса выведены из эксплуатации: там слита вода, потому что все окна выбиты и нет возможности поддерживать тепловой баланс. До весны, к сожалению, они выведены. Общежитий у нас было 10, из них два в студгородке тоже выведены из эксплуатации», — рассказал он.

Аноприенко отметил, что обстрелы учебного заведения начались еще в 2014 году. На сегодняшний день от боевых действий не пострадали только два корпуса. В них еще «поддерживают жизнь». Корпус № 3, в который было несколько прямых попаданий, по его словам, восстановлению не подлежит.

Ректор добавил, что в университете сохраняются все направления подготовки и кафедры, однако многие студенты все равно переводятся в другие вузы, в том числе в России.

23 января Вооруженные силы Украины (ВСУ) совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов Донецкой Народной Республики (ДНР) за сутки. Всего было выпущено 120 единиц различных боеприпасов. Есть сведения о семи раненых среди мирных жителей. Кроме того, было повреждено 11 домов и пять объектов гражданской инфраструктуры.

В этот же день украинские боевики открыли огонь по школе в городе Кременная в Луганской Народной Республике (ЛНР). В здании выдавалась гуманитарная помощь. В результате погибла прохожая, а школа и новые автобусы, переданные жителям города из Москвы, получили разрушения.

Специальная операция России по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине, началась 24 февраля. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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