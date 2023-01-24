Минимум двое сотрудников железной дороги ранены после обстрела Иловайска ДНР

Не менее двух сотрудников железной дороги получили ранения в Иловайске Донецкой Народной Республики (ДНР) в результате обстрела со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ), о чем стало известно 24 января.

Предварительные данные о последствиях обстрела сообщила во вторник, 24 января, мэр города Харцызска, в подчинении которого находится Иловайск, Виктория Жукова.

«Произошел обстрел Иловайска, информация по разрушениям уточняется. Предварительно, два раненых мирных жителя (сотрудники ж/д)», — написала она в Telegram-канале.

Ранее, 22 января, представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, сообщало, что Иловайск обстреляли из ракетного комплекса «Точка-У». Обстрел зафиксировали в два часа ночи.

Там же 23 января сообщили, что украинские националисты совершили 18 обстрелов различных населенных пунктов Донецкой Народной Республики за сутки. Обстрел велся из артиллерии калибром 155 мм.

Специальная операция по защите Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля 2022 года, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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