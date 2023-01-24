На западе Москвы в результате возгорания пострадал ребенок

Ребенок пострадал в результате возгорания в жилом доме на улице Боженко на западе Москвы, о чем стало известно во вторник, 24 января.

Возгорание произошло в квартире на третьем этаже в четырехэтажном доме. По словам жительницы, она услышала хлопок, впоследствии чего начался пожар. Как сообщили очевидцы, в загоревшейся квартире никто не жил, но в ней делал ремонт молодой человек.

Кроме того, уточняется, что пламя распространилось по всей квартире, а затем перекинулось на крышу дома.

Ранее этим же днем четыре человека пострадали во время крупного пожара в жилом доме в центре Москвы. По нашей информации, загорелась квартира в одном из домов на улице Земляной вал.