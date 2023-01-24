Российские артиллеристы получили планшеты для точных ударов по боевикам в зоне СВО

На вооружение артиллеристов Центрального военного округа (ЦВО) армии РФ в зоне проведения спецоперации по защите Донбасса поступили планшеты, благодаря которым стало проще и быстрее поражать цели противника. Кадрами работы поделился корреспондент «Известий» Ярослав Богат во вторник, 24 января.

По словам начальника дивизиона с позывным «Грот», сократилась цепочка передачи координат удара. С помощью планшета цель от корректировщика идет напрямую на пункт управления огнем дивизиона.

Планшет устанавливает, разновидность цели: пехота, танк или группа техники. Затем военные определяют, чем работать. Так сокращается время контрбатарейной борьбы, из-за чего противник не успевает уйти. Кроме того, каналы связи защищенные.

Как отмечает корреспондент, обычную бумажную карту далеко не прячут, она находится рядом для подстраховки. Подобная работа, по словам артиллеристов, препятствует переброске резервов боевиков и поддерживает наступление российской пехоты на всех направлениях.

Ранее, 12 января, стало известно, что российские военные изобрели новый способ обнаружения украинской артиллерии в зоне спецоперации. Поясняется, что военные используют несколько телефонов со специальными приложениями, которые засекают звуки выстрелов вражеской артиллерии.

В середине декабря прошлого года газета Daily Mail указала на то, что российские дроны-камикадзе быстро истощат запасы зенитных ракетных комплексов (ЗРК) Patriot после их поставки на Украину, а обслуживание американских комплексов обходится слишком дорого.

Россия продолжает спецоперацию по защите Донбасса, жители которого отказались признавать итоги государственного переворота 2014 года на Украине. Решение о ее начале принято 24 февраля 2022 года на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов украинских войск.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».