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Синоптики пообещали облачный день без осадков в Московском регионе 24 января

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко
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Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до 3 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 24 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.

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Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –3 до –1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5.

В Московской области днем ожидается от –5 до 0 градусов, ночью — до 8 градусов мороза.

Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 2–7 м/c.

Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.

Ранее, 22 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что самым холодным днем в Москве станет четверг, 26 января.

Ее коллега — ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 21 января заявил, что сильных морозов в Москве и остальной части Центральной России уже не будет в феврале и марте. Он допустил наступление ранней весны.

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