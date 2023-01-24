Синоптики пообещали облачный день без осадков в Московском регионе 24 января
Облачно с прояснениями, преимущественно без осадков, гололедица и до 3 градусов мороза — такая погода ожидает Московский регион во вторник, 24 января. Соответствующий прогноз опубликован на сайте российского Гидрометцентра.
Днем температура воздуха в Москве будет варьироваться в диапазоне от –3 до –1 градуса, ночью столбики термометров опустятся до –5.
В Московской области днем ожидается от –5 до 0 градусов, ночью — до 8 градусов мороза.
Прогнозируется юго-западный ветер со скоростью 2–7 м/c.
Атмосферное давление составит 764 мм ртутного столба.
Ранее, 22 января, ведущий специалист информационного портала «Метеоновости» Татьяна Позднякова сообщила, что самым холодным днем в Москве станет четверг, 26 января.
Ее коллега — ведущий специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец 21 января заявил, что сильных морозов в Москве и остальной части Центральной России уже не будет в феврале и марте. Он допустил наступление ранней весны.