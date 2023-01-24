Германия сможет лишь к 2026 году заменить трубопроводные поставки российского топлива с помощью сжиженного природного газа (СПГ). Такой срок назван в понедельник, 23 января, в ответе министерства экономики страны на запрос депутатов партии «Левые».

В документе приводится таблица, в которой указано, что ФРГ лишь к 2026 году сможет построить инфраструктуру для приема 56 млрд кубометров СПГ — столько трубопроводного газа страна импортировала из России в 2021 году. К 2030 году эти мощности оцениваются на уровне 76,5 млрд кубометров, или около 80% общего потребления газа в Германии в 2021 году.

Депутат Левой партии Кристиан Лейе в разговоре с Bloomberg отметил, что в ближайшие три-четыре года в мире не хватит производственных мощностей СПГ, чтобы удовлетворить растущий спрос.

По его мнению, немецкая «негласная стратегия» заключается в том, что страна будет продолжать платить огромные суммы за поставки СПГ, в то время как менее богатые страны «останутся с пустыми руками».

При этом 14 января газета Deutsche Wirtschafts Nachrichten написала, что энергетический кризис в Европе далек от завершения. В материале пояснили, что после того, как Запад перестал импортировать у России энергоносители, он стал вынужден закупать СПГ, который транспортируется в основном на кораблях, из-за чего он обходится гораздо дороже, нежели трубный.

13 января глава комитета парламента Германии по энергетике и защите климата Клаус Эрнст призвал отменить санкции против России, введенные Евросоюзом. Он отметил, что отказ от российского газа привел к сильному росту цен на энергоносители и инфляции в целом.

До этого, 9 января, финансовый эксперт маркетплейса «Финмир» Антон Кравцов предположил, что похолодание может спровоцировать рост цен на газ в Европе. Он также связал снижение стоимости голубого топлива осенью 2022 года с заполнением хранилищ и аномально теплой погодой.

Страны Запада решили снизить зависимость от российских энергоресурсов на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса. Однако всё это уже обернулось экономическими проблемами в Европе, вызвав резкий рост цен на топливо, продукты и коммунальные услуги.

Президент России Владимир Путин еще 12 октября 2022 года подчеркнул, что к энергокризису в Европе привела ошибочная политика Запада в области энергетики на протяжении целого ряда предыдущих лет.