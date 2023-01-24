Получивший контузию российский военный спас сослуживцев из-под шквального огня боевиков

Младший сержант Дмитрий Силкин, получив контузию, под шквальным огнем украинских боевиков вынес из-под обстрела раненых товарищей в безопасное место и своевременно оказал им первую медицинскую помощь. О новых подвигах военнослужащих в ходе спецоперации по защите Донбасса Минобороны РФ рассказало во вторник, 24 января.

Подразделение, в состав которого входил младший сержант Дмитрий Силкин, выполняло боевую задачу по освобождению населенного пункта от вооруженных формирований украинских националистов. Во время продвижения по указанному направлению, российские военнослужащие были атакованы гранатой с дрона.

Затем группа националистов перешла в контрнаступление. От взрыва гранаты младший сержант Силкин получил контузию, а командир его группы и боевые товарищи — осколочные ранения. Младший сержант помог сослуживцам, а также обнаружил группу боевиков, вооруженных стрелковым оружием. Одним из первых он открыл по ним огонь. В ходе боя националисты, понеся существенные потери, отступили.

Противотанковый расчет под командованием рядового Евгения Моргачева обнаружил группу боевиков, двигавшуюся на автомобиле «пикап» с пулеметом. Так украинские диверсанты попытались прорвать оборону российский военных, чтобы восстановить контроль над утраченными территориями. Дав команду экипажу занять выгодную огневую позицию, Моргачев атаковал наступающих боевиков огнем из противотанкового комплекса.

Точным выстрелом рядового Моргачева диверсионно-разведывательная группа противника была уничтожена. Благодаря профессионализму военнослужащего, а также слаженной работе экипажа, попытка прорыва украинскими националистами оборонительных рубежей российских войск была сорвана.



Ранее, 23 января, старший лейтенант Павел Солдатенков вместе со своим расчетом на зенитном ракетном комплексе (ЗРК) «ОСА» прикрывал оборонявшиеся войска России от воздушных атак противника. Прицельным огнем из ЗРК расчет Солдатенкова сбил вражескую цель.

Россия с 24 февраля 2022 года проводит специальную операцию по защите гражданского населения Донбасса. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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