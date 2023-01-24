Герасимов назвал целью развития ВС защиту суверенитета России

Утвержденный план строительства и развития Вооруженных сил (ВС) России позволит обеспечить гарантированную защиту суверенитета и территориальной целостности страны. Об этом заявил начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов в понедельник, 23 января.

«Основная цель этой работы — обеспечение гарантированной защиты суверенитета и территориальной целостности нашей страны и создание условий для ее поступательного социально-экономического развития», — сказал он в интервью газете «Аргументы и факты».

Герасимов отметил, что, согласно скорректированному Плану строительства и развития Вооруженных сил, будут созданы Московский и Ленинградский военные округа, сформулированы три мотострелковые дивизии в составе общевойсковых объединений в Херсонской и Запорожской областях, а также армейский корпус в Карелии.

По его словам, план — это комплексный документ, в котором предусмотрены практические мероприятия по реализации перспективных направлений развития ВС РФ в целях обеспечения обороны государства. Документ утверждается президентом страны и может корректироваться при изменении угроз военной безопасности страны.

Ранее, 11 января, президент России Владимир Путин заявил, что государство будет повышать обороноспособность.

Днем ранее, 10 января, глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу указал, что Россия продолжит развивать ядерную триаду и поддерживать ее боеготовность. В этот же день Шойгу анонсировал расширение арсенала ударных средств в ВС РФ.