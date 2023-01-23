Экс-глава МИД Польши Сикорский: Варшава подумывала о разделе Украины в начале спецоперации

Польша рассматривала вариант раздела Украины, когда началась спецоперация по защите Донбасса, заявил экс-министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский 23 января.

«Я думаю, что имел место момент колебаний в первые 10 дней <спецоперации по защите Донбасса>, когда мы все не знали, как она пойдет, и, возможно, Украина рухнет», — отметил он во время эфира радиостанции Zet.

Таким образом Сикорский ответил на вопрос, верит ли он в то, что «правительство PiS (правящая партия Польши «Право и справедливость». — Ред.) в какой-то момент думало о разделе».

Экс-министр иностранных дел Польши подчеркнул, что если бы не действия украинского президента Владимира Зеленского и помощь союзников с Запада, ситуация могла бы сложиться «по-разному».

В понедельник официальный представитель МИД РФ Мария Захарова прокомментировала высказывание Сикорского. Она заявила, что после его слов Россия получила официальные подтверждения о том, что Варшава рассматривала вариант раздела Украины в начале спецоперации РФ по защите Донбасса. Захарова подчеркнула, что «мы, собственно, об этом и говорили. Только не было официальных подтверждений. А теперь есть».

13 января директор второго департамента стран СНГ МИД РФ Алексей Полищук сказал, что с момента начала проведения СВО Польша перешла к более активному освоению территории западной части Украины, реализуя целый комплекс политических и военных мероприятий.

4 ноября 2022 года российский лидер Владимир Путин высказался, что желание Польши поглотить украинские территории не исчезла. Президент России обратил внимание, что в РФ знают об идеях создания у некоторой части политического бомонда Польши так называемого великого государства «от моря до моря» — от Балтийского до Черного моря.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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