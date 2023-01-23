В ЕС одобрили создание гражданской миссии в Армении по стабилизации в регионе

Министры иностранных дел стран Европейского союза (ЕС) одобрили создание гражданской миссии в Армении по стабилизации в регионе. Об этом говорится в официальном сообщении Брюсселя, опубликованном в понедельник, 23 января, по итогам заседания совета глав европейских МИД.

«Сегодня Совет согласился создать гражданскую миссию ЕС в Армении в рамках Общей политики безопасности и обороны», — сообщается в заявлении.

Отмечается, что целью миссии является способствование стабильности в приграничных районах Армении, укрепление доверия на местах и ​​обеспечение условий для нормализации отношений между Арменией и Азербайджаном, поддерживаемым ЕС.

«Создание миссии ЕС в Армении открывает новый этап в деятельности ЕС на Южном Кавказе. ЕС будет продолжать поддерживать усилия по деэскалации. Мы привержены тесному сотрудничеству с обеими сторонами для достижения конечной цели устойчивого мира в регионе», — отметил глава европейской дипломатии Жозеп Боррель, чьи слова приводятся в заявлении.

Сообщается также, что мандат европейской миссии будет действовать два года, а ее оперативный штаб будет находиться в Армении.

Ранее, в конце декабря 2022 года, секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что его Ереван обратился с призывом к международным организациям отправить оценочную миссию в Лачинский коридор, соединяющий республику с Нагорным Карабахом.

Тогда же пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков выразил обеспокоенность ситуацией в Лачинском коридоре. Комментируя готовность России привлекать в регион международных миротворцев, Песков отметил, что это возможно, но только при согласии Еревана и Баку.

С 12 декабря Лачинский коридор заблокирован азербайджанскими активистами. В Ереване расценили данный шаг как провокацию официального Баку, которая направлена на создание гуманитарной катастрофы в непризнанной республике.

на следующий день в Минобороны РФ сообщили, что миротворцы проводят переговоры с представителями Азербайджана для восстановления движения гражданского автомобильного транспорта по Лачинскому коридору.

Ситуация на армяно-азербайджанской границе обострилась осенью 2022 года. Ереван и Баку обвинили друг друга в эскалации, а также сообщили о погибших с каждой из сторон.

31 октября на саммите в Сочи на встрече с президентом РФ Владимиром Путиным президент Азербайджана Ильхам Алиев и премьер-министр Армении Никол Пашинян договорились воздерживаться от применения силы, обсуждать и решать все проблемные вопросы исключительно на основе взаимного признания суверенитета. В совместном заявлении политики подчеркнули важность активной подготовки к заключению мирного договора между Баку и Ереваном.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом.