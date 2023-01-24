Реклама
Прямой эфир
Экономика
В России снизились продажи продуктов питания
Общество
Синоптики пообещали облачный день без осадков в Московском регионе 24 января
Общество
Центр реабилитации диких животных Москвы принял более 370 пациентов в 2022 году
Армия
Российские и сирийские военнослужащие восстановили аэродром «Джейрах»
Спорт
В Португалии на футбольном матче впервые в истории показали белую карточку
Армия
Герасимов назвал целью развития ВС защиту суверенитета России
Мир
Глава МИД РФ Лавров прибыл с визитом в Эсватини
Мир
Вучич признался в готовности уйти в отставку ради спасения страны
Культура
Фильм «Блондинка» стал лидером по числу номинаций на «Золотую малину»
Мир
Посол Антонов в Вашингтоне встретился с главой дипмиссии США в РФ Трейси
Общество
Собянин указал на рост производства медоборудования в Москве
Мир
США обеспокоились совместными военными учениями других стран с РФ

Инвесторам из дружественных стран пообещали упростить доступ на рынок РФ

0
Фото: РИА Новости/Сергей Гунеев
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Власти планируют упростить доступ инвесторов и компаний из дружественных стран на российский фондовый рынок. Об этом говорится в утвержденной правительством стратегии развития финрынка, рассчитанной до 2030-го.

Никогда-нибудь: создание фонда защиты инвестиций откладывается
Почему это происходит и когда механизм все-таки может появиться

Там указано: необходимо улучшить налоговые условия для зарубежных инвесторов в том числе в сфере удаленной идентификации. Также планируется развивать выпуск ценных бумаг иностранными компаниями в российской юрисдикции.

Стратегия разрабатывалась совместно с Центробанком (ЦБ), там поддерживают эти инициативы, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. В Мосбирже также поддержали описанные предложения. Удаленная идентификация иностранных инвесторов будет способствовать притоку новых клиентов на рынок РФ, отметил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти платформы Владимир Гусаков.

Он добавил: новые стимулы для прихода эмитентов из дружественных стран повысят привлекательность отечественного финансового рынка и создадут новые возможности для вложений российским инвесторам.

Наиболее привлекательным рынок РФ может быть для инвесторов из Азии и Ближнего Востока, считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. По его словам, упрощение работы с иностранцами приведет к притоку свежей ликвидности инвестиций и придаст импульс росту и развитию рынка.

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

На фонде событий: инвесторам из дружественных стран упростят доступ на рынок РФ

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023