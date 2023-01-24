Инвесторам из дружественных стран пообещали упростить доступ на рынок РФ

Власти планируют упростить доступ инвесторов и компаний из дружественных стран на российский фондовый рынок. Об этом говорится в утвержденной правительством стратегии развития финрынка, рассчитанной до 2030-го.

Там указано: необходимо улучшить налоговые условия для зарубежных инвесторов в том числе в сфере удаленной идентификации. Также планируется развивать выпуск ценных бумаг иностранными компаниями в российской юрисдикции.

Стратегия разрабатывалась совместно с Центробанком (ЦБ), там поддерживают эти инициативы, сообщили «Известиям» в пресс-службе регулятора. В Мосбирже также поддержали описанные предложения. Удаленная идентификация иностранных инвесторов будет способствовать притоку новых клиентов на рынок РФ, отметил управляющий директор по взаимодействию с эмитентами и органами власти платформы Владимир Гусаков.

Он добавил: новые стимулы для прихода эмитентов из дружественных стран повысят привлекательность отечественного финансового рынка и создадут новые возможности для вложений российским инвесторам.

Наиболее привлекательным рынок РФ может быть для инвесторов из Азии и Ближнего Востока, считает директор департамента инвестиционно-корпоративного бизнеса «Цифра брокер» Александр Цыганов. По его словам, упрощение работы с иностранцами приведет к притоку свежей ликвидности инвестиций и придаст импульс росту и развитию рынка.

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На фонде событий: инвесторам из дружественных стран упростят доступ на рынок РФ