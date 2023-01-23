Пентагон признал, что войска Вооруженных сил Украины (ВСУ) несут большие потери в боях с российскими военными. Об этом сообщил 23 января высокопоставленный военный источник.

«Украина также столкнулась с высокими потерями. Бои очень напряженные. Но по соображениям оперативной безопасности я не могу быть более конкретен», — цитирует источник «РИА Новости».

По словам спикера, США и их союзникам сейчас никак нельзя ослаблять помощь Киеву в сфере оборонной промышленности.

Ранее в этот день экс-советник бывшего президента Украины Леонида Кучмы Олег Соскин заметил, что президент России Владимир Путин снова одержал победу над западными лидерами. По его словам, о победе российского лидера говорит отказ Германии поставлять танки Leopard 2 Украине. Соскин отметил, что западные политики только на словах поддерживают Украину, а на самом деле предают ее нежеланием поставлять вооружение.

22 января сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский поручил командованию вооруженных сил страны сформировать резервы личного состава, «чтобы люди могли не только воевать, но и восстанавливаться».

За день до этого газета The Washington Post привела заявления очевидцев о многочисленных смертях жителей Западной Украины на фронте. Так, по словам главы администрации поселка Новый Ярычев Львовской области Петра Соколовского, в боевых действиях участвуют около 600 человек из поселка, многие из которых погибли.

Кроме того, 24 декабря экс-советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ начали мобилизовать подростков и недееспособных граждан из-за огромных потерь. По его данным, украинская армия потеряла около 100 тыс. солдат убитыми и еще около 35 тыс. человек пропали без вести.

Специальная операция по защите гражданского населения Донбасса, о начале которой президент России Владимир Путин объявил 24 февраля, продолжается. Решение было принято на фоне обострения ситуации в регионе из-за обстрелов со стороны украинских военных.

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