Реклама
Прямой эфир
Мир
В ЕС сообщили о выделении еще €45 млн на подготовку украинских военных в Польше
Мир
В украинском селе демонтировали бюст писателя Максима Горького
Мир
Эрдоган призвал Швецию не ждать благосклонности Турции по вступлению в НАТО
Мир
Латвия предписала послу РФ покинуть страну до 24 февраля
Мир
В Днепропетровской области отказались сносить памятник экс-главе УССР Щербицкому
Экономика
Цена нефти марки Brent поднялась до $89 за баррель впервые с 1 декабря
Общество
Поезда задерживаются на фиолетовой ветке московского метро
Мир
В МИД РФ осудили сожжение Корана радикалами в Стокгольме
Политика
Медведев призвал устранить антигосударственные силы из политической сферы
Политика
В Госдуме рассказали об ответе Москвы на понижение Латвией уровня дипотношений с РФ
Общество
Пожар в особняке XIX века на Страстном бульваре в Москве потушен
Общество
В Москве заочно арестован гендиректор «Лукоморья» Лукашевский

В Бельгии ведущая выстрелила из огнемета и загорелась в прямом эфире

0
Фото: соцсети
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Бельгии телеведущая выстрелила из огнемета и загорелась в прямом эфире.

Инцидент произошел во время награждения на детском шоу, женщина повернула ствол оружия на себя. Огонь сразу же потушили, у женщины успела сгореть лишь прядь волос. Причем сразу же после случившегося ведущая снова схватила аппарат в руки.

Был ли самоподжог прописан в сценарии или нет — остается загадкой.

В сентябре 2022 года канадская телеведущая Фара Нассер в прямом эфире проглотила муху. Журналистка сделала вид, что ничего не произошло, и продолжила вести эфир.

Читайте также
Реклама
Прямой эфир
Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2023