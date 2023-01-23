В Бельгии ведущая выстрелила из огнемета и загорелась в прямом эфире
В Бельгии телеведущая выстрелила из огнемета и загорелась в прямом эфире.
Инцидент произошел во время награждения на детском шоу, женщина повернула ствол оружия на себя. Огонь сразу же потушили, у женщины успела сгореть лишь прядь волос. Причем сразу же после случившегося ведущая снова схватила аппарат в руки.
Был ли самоподжог прописан в сценарии или нет — остается загадкой.
В сентябре 2022 года канадская телеведущая Фара Нассер в прямом эфире проглотила муху. Журналистка сделала вид, что ничего не произошло, и продолжила вести эфир.