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Шойгу утвердил порядок начисления соцвыплат мобилизованным

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Фото: ТАСС/пресс-служба Минобороны РФ
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Глава Министерства обороны РФ Сергей Шойгу утвердил порядок начисления социальных выплат гражданам, призванным в рамках частичной мобилизации. Текст приказа опубликован на официальном портале правовой информации в понедельник, 23 января.

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«Приказываю определить порядок осуществления ежемесячной социальной выплаты гражданам Российской Федерации, призванным на военную службу по мобилизации в Вооруженные силы Российской Федерации», — написано в приказе.

Там отмечается, что ежемесячные социальные выплаты мобилизованным должны будут происходить со дня назначения их на воинскую должность до дня освобождения с нее включительно, передает «Газета.Ru».

Согласно приказу, при заключении контракта эти денежные средства будут начисляться до дня его вступления в силу.

Уточняется, что размер пособия за неполный календарный месяц будет определяться по количеству дней, прослуженных военным в течение этого месяца.

До этого, 16 января, президент РФ Владимир Путин сообщил о принятии решения о дополнительных мерах соцподдержки для семей мобилизованных. Это такие меры, как компенсация расходов на ЖКХ, бесплатное школьное питание независимо от класса, вплоть до 11-го, и компенсация расходов на посещение детских садов, отметил президент.

Ранее, в ноябре 2022 года, премьер страны Михаил Мишустин подписал постановление о том, что доходы мобилизованных в России граждан не будут учитываться при оценке нуждаемости их семей для получения мер социальной поддержки.

24 февраля Россия начала спецоперацию по защите Донбасса. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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