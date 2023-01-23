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Москва вошла в топ-5 городов РФ для комфортной жизни на пенсии

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Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
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Москва попала в топ-5 городов России, которые подходят для комфортной жизни на пенсии. Как сообщается 23 января на сайте Сбербанка, сервисы «Работа.ру» и «СберНПФ» провели опросы на тему, как относятся россияне к переезду после достижения ими пенсионного возраста.

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Из 5 тыс. опрошенных мысль о переезде допустил только каждый четвертый. При этом самыми комфортными городами для жизни после выхода на заслуженный отдых, по их мнению, оказались Сочи (23%), Санкт-Петербург (18%), Анапа (17%), Москва (16%) и Краснодар (15%).

Респонденты отмечали благоприятный климат этих городов, развитую инфраструктуру, качественное благоустройство и подходящий для них темп жизни.

Однако большинство граждан РФ не поддерживают идею о смене места жительства после выхода на пенсию: категорически против этого оказались 28% опрошенных, а 26% заявили, что пока не рассматривают для себя такой вариант.

Ранее, 1 декабря, сообщалось, что Нью-Йорк и Сингапур стали самыми дорогими городами в мире для жизни по итогам 2022 года. Второе место в рейтинге занял израильский Тель-Авив, который возглавил список в прошлом году. Третьим городом стал китайский Гонконг. В первую десятку также вошли Лос-Анджелес (США), Цюрих и Женева (Швейцария), Сан-Франциско (США), Париж (Франция), Копенгаген (Дания) и Сидней (Австралия).

21 октября Санкт-Петербург вошел в первую тройку в рейтинге городов, где жители России хотели бы перезимовать. На первом месте оказался Сочи. За него проголосовали 52% опрошенных. Респонденты отметили теплый климат и доступность рекреационных ресурсов. На второй строчке — Краснодар с результатом 28%. Петербург замкнул тройку лидеров с 14% голосов.

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