Боррель заявил об отсутствии помех со стороны ФРГ в вопросах поставок танков Киеву

Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок подтвердила, что ее страна не мешает и не будет мешать другим странам поставлять танки Leopard на Украину. Слова Бербок привел глава дипломатии Европейского союза (ЕС) Жозеп Боррель по итогам заседания в Брюсселе совета глав европейских МИД в понедельник, 23 января.

«Во время совета мы обсуждали поставки танков. Министр иностранных дел Германии, как и раньше, заявила, что ФРГ не блокирует экспорт. Другие страны, которые хотят это делать, могут экспортировать свои танки Leopard. То есть Германия не блокирует экспорт танков Leopard», — заявил Боррель.

Согласно международным правилам, ни одно государство не может передавать другому оружие без согласия страны его производителя.

Днем ранее Варшава заявила о намерении передать Украине танки Leopard даже без разрешения Германии. Как пояснил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий, если Берлин не даст согласия на поставку этих танков, то Варшава создаст меньшую коалицию государств, готовых поделиться с Украиной не только Leopard 2, но и другой бронетехникой.

В тот же день Бербок заявила, что Берлин не будет препятствовать, если Варшава поставит имеющиеся у нее танки Leopard 2 немецкого производства Киеву.

20 января на встрече союзников по НАТО на базе Рамштайн в Германии не было принято решение о поставках Leopard 2, так как страны — члены альянса не пришли к единому мнению по данному вопросу. Как указал тогда глава европейской дипломатии, решение не было принято из-за позиции ФРГ.

Тогда же научный сотрудник Центра европейских исследований ИМИ МГИМО Артем Соколов в беседе с «Известиями» объяснил позицию Германии в отношении поставок танков Leopard 2 на Украину.

По его мнению, таким образом Германия пытается уйти из авангарда этой военной поддержки Украины, хотя и является первой страной по объему военной помощи Киеву внутри стран ЕС. Именно поэтому Берлин пытается придумать разные идеологические конструкции, которые бы сделали решение об отмене поставок танков на Украину приемлемым, считает германист.

Ранее, 18 января, газета Süddeutsche Zeitung написала, что Берлин готов передать Киеву танки Leopard 2 только при условии, что Вашингтон, в свою очередь, поставит Украине свои танки Abrams.

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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