Учитель из Подмосковья лишилась машины из-за афериста из Tinder

Учитель физкультуры из Подмосковья осталась без автомобиля из-за мошенника из приложения для знакомств Tinder. Как рассказала женщина «Известиям» 23 января, ее роман с мужчиной из интернета начался в июне 2022 года и закончился с началом учебного года в сентябре.

По словам преподавателя, на протяжении нескольких месяцев общения кавалер по имени Алекс настаивал, чтобы она продала машину и поменяла ее на «более безопасную». Он также говорил, что женщине не стоит работать.

«Познакомились в Tinder, пообщались, переписывались и потом встретились. И понеслось: ты не так живешь, надо жить по-другому, менять жизнь, машину, всё. Увольняйся с работы, продавай машину, будем жить по-другому», — рассказала пострадавшая.

50-летний кавалер также обещал, что после того, как 34-летняя женщина продаст свой Hyundai Creta, он купит ей взамен новый Mercedes, дом или квартиру, чтобы жить с нею там. В итоге учитель потеряла 1,2 млн рублей.

После того как она продала свою машину, пострадавшая передала 990 тыс. от сделки кавалеру. Потом мужчина выманил у нее еще около 200 тыс. под предлогом выкупа. В сентябре он неожиданно исчез и перестал выходить на связь. Деньги аферист так и не вернул.

Ранее, 2 декабря 2022 года, сообщалось, что Бутырский районный суд Москвы приговорил к пяти годам колонии общего режима брачного афериста Нодиржона Рахманова, который выманил у трех женщин более 23 млн рублей. Как установил суд, Рахманов знакомился с женщинами через приложение для знакомств, входил к ним в доверие и убеждал в намерении создать «интимно-романтические» и семейные отношения. Затем под разными предлогами он выманивал у своих жертв деньги.

12 февраля 2022 года московский частный детектив Максим Заболотный рассказывал о самой распространенной схеме мошенничества в Tinder. По его словам, отношения с девушками у аферистов могут быть даже длительными, до пяти лет. Основная схема «развода» — иллюзия обеспеченной жизни. Аферисты пытаются показать свою якобы платежеспособность, даже бронируя в даркнете номер в дорогой гостинице с большой скидкой, чтобы пригласить туда девушку.