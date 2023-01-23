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В ЕС сообщили о выделении еще €45 млн на подготовку украинских военных в Польше

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Фото: Global Look Press/Michal Fludra
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Европейский союз (ЕС) выделит €45 млн из Европейского фонда мира на подготовку украинских военных в Польше. Об этом сообщил журналистам в понедельник, 23 января, глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель после заседания в Брюсселе глав европейских МИДов.

Он также заявил о выделении Киеву седьмого транша военной помощи в размере €500 млн.

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«Министры достигли политического соглашения по выделению Украине нового седьмого транша военной помощи в размере €500 млн. Еще €45 млн будут выделены из Европейского фонда мира на тренировочную миссию для украинских военных», — сказал Боррель.

Он также уточнил, что в совокупности объем военной помощи Украине с начала конфликта на данный момент составляет €3,6 млрд, а сумма всех видов помощи Евросоюза Киеву достигла €49 млрд.

«Общая военная помощь составит 3,6 миллиарда евро. При этом всего ЕС оказал Украине военную, финансовую и гуманитарную помощь на €49 млрд, что делает нас важнейшими донорами Украины», — отметил он.

17 января Еврокомиссия (ЕК) сообщила, что начиная с марта будет ежемесячно переводить Украине по €1,5 млрд кредитов из нового пакета макрофинансовой помощи на 2023 год. В тот же день ЕС перевел Украине первый транш в €3 млрд в рамках программы кредитной помощи на общую сумму €18 млрд.

Ранее, в декабре 2022 года, глава ЕК Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС по итогам 2022 года выделил Украине €19,7 млрд и продолжит ее поддерживать «так долго, как будет нужно».

Страны Запада усилили военную и финансовую поддержку Украины на фоне спецоперации РФ по защите Донбасса, начавшейся 24 февраля 2022 года. Решение о ее проведении было принято на фоне обострившейся ситуации в регионе из-за участившихся обстрелов со стороны украинских войск.

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