Россия предложила Кубе создать расчетный центр на базе цифрового песо. Как отметил бизнес-омбудсмен и председатель делового совета «Россия – Куба» Борис Титов, с помощью механизма можно защитить финансовую систему республики от внешних санкций. Россия готова поделиться собственным опытом создания цифровой среды для предпринимателей, передает телеканал «Известия». Все финансовые трансакции как внутри страны, так и по внешнеторговым сделкам проходили бы через расчетный центр.

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