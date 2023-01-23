CNN назвал предполагаемую причину стрельбы в танцзале в США

Подозреваемый в убийстве 10 человек в танцзале американского города Монтерей-Парка враждовал с учителями танцев. Об этом в понедельник, 23 января, сообщает телеканал CNN.

По данным телеканала, на танцевальную студию Star напал 72-летний Ху Кан Тран, который в конце 2000-х и в начале 2010-х годов ходил туда на танцы почти каждый день.

Как рассказал друг Трана, он часто жаловался, что инструкторы в танцевальном зале не любили его и говорили о нем «плохие вещи».

«Тран враждебно относился ко многим людям там», — подчеркнул он.

Кроме того, именно в этой танцевальной студии мужчина познакомился со своей женой (в момент произошедшего они уже были разведены). Согласно копии его свидетельства о браке, Тран был иммигрантом из Китая.

Мэр Монтерей-Парка Генри Ло в эфире телеканала NBC подтвердил, что причиной нападения «должны быть какие-то личные отношения». Также он не исключил, что мужчина напал на студию, так как туда могла прийти его бывшая жена, чтобы праздновать китайский Новый год.

Отмечается, что через полчаса после стрельбы в студии Star мужчина пытался напасть на танцзал в соседнем городе, но был обезоружен посетителями. После этого он скрылся на своем фургоне и покончил с собой.

Днем ранее в городе Монтерей-Парке, пригороде Лос-Анджелеса (штат Калифорния), произошла стрельба с многочисленными жертвами. В результате нападения погибли 10 человек, еще 10 получили ранения. Отмечалось, что в этом районе проходило празднование китайского Нового года, а в квартале, подвергшемся нападению, ведут бизнес выходцы из Азии.