Песков: указ о частичной мобилизации действует для выполнения необходимых задач Минобороны

Частичная мобилизация, помимо завершившегося призыва граждан на военную службу, включает и некоторые другие задачи, необходимые Министерству обороны РФ. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в понедельник, 23 января, на брифинге.

По его словам, призыв в рамках частичной мобилизации проходил до достижения установленной численности, необходимой Вооруженным силам (ВС) РФ для достижения поставленных перед ними целей.

«Минобороны, собственно, рапортовало о том, что установленная численность была достигнута, в связи с чем призыв граждан был остановлен, завершен», — отметил пресс-секретарь президента.

Он добавил, что кроме призыва граждан на военную службу указ предусматривает и другие мероприятия, которые необходимы для обеспечения задач российских ВС.

«Это связано с исполнением задач военнослужащими и так далее, и тому подобное. В этой части указ продолжает работать», — сообщил Песков.

До этого, 17 января, официальный представитель Кремля отмечал, что слухи о новой волне мобилизации в России транслируются из западных стран, и предложил вспоминать заявления президента России Владимира Путина на этот счет.

9 января Песков также опровергал информацию о продолжении призыва в рамках частичной мобилизации. Он призвал не придавать значения недостоверным сведениям в различных СМИ.

Ранее, 21 декабря 2022 года, Путин заявил о достаточном резерве мобилизованных для ведения специальной военной операции. Глава государства также сказал, что всего во время частичной мобилизации в ряды Вооруженных сил призвано 300 тыс. человек.

В том же месяце российский лидер отмечал, что факторов для возобновления частичной мобилизации нет.