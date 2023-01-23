Эксперт оценил возможный ответ РФ на потолок цен на нефть

Нормы контроля за тем, какие компании и как продают нефть в текущих условиях, неизбежно должны были быть установлены в России, но они будут исполняться в мягком режиме, считает ведущий эксперт Фонда национальной энергетической безопасности и Финансового университета при правительстве РФ Станислав Митрахович. Об этом он рассказал «Известиям» 23 января, комментируя сообщения СМИ о том, что правительство РФ может поручить компаниям в России следить, чтобы их нефть не перепродавалась с условием потолка цен в контрактах.

«Какие-то уровни контроля за тем, какие компании и как продают нефть в текущих условиях, какие-то нормы подобные неизбежно должны были быть установлены в России. Но я думаю, что они по факту будут исполняться в таком мягком режиме по отношению к компаниям, то есть, я думаю, вряд ли российское правительство будет жестко ходить и каждую сделку проверять и интерпретировать, было ли в этой сделке косвенно в контракте указано следование потолку цен или нет», — выразил мнение эксперт.

По его словам, риск может возникнуть только в том случае, если какие-то компании где-либо сообщат, что следуют потолку цены, или это будет имплицитно следовать из текста контракта.

«В остальных всех случаях, я думаю, это крайне маловероятно. В конечном счете пока у нас идет переходный период, пока Россия перестраивает свою логистику с европейских компаний, которые возили российскую нефть, перестраивает на российские судоходные компании или на те компании, которые зарегистрированы за пределами западных юрисдикций, вот до этого времени у нас будет такой относительно мягкий режим», — сказал Митрахович.

Если же компании напрямую не напишут, что следуют установленному европейскими странами потолку цен на российскую нефть, а просто договорятся о продаже и транспортировке энергоресурса так, что цена будет с дисконтом, то российское правительство может устроить такая ситуация в ближайшие месяцы, считает эксперт.

Ранее издание «Коммерсант» со ссылкой на источники написало, что Минэнерго подготовило проект постановления, в котором говорится, что юридические и физические лица РФ, поставляющие нефть на экспорт, не только будут «обязаны не допускать» в контрактах условия об ограничении стоимости, но их также обяжут следить за соблюдением иностранными покупателями, в том числе и трейдерами, агентами, выполнения этого требования при перепродаже российского энергоресурса. Предполагается, что проект будет согласован правительством РФ в ближайшее время. Источник в госорганах подтвердил «Известиям» информацию.

С 5 декабря действует эмбарго на поставляемую морем нефть из России в ЕС. Страны ЕС установили регулируемый потолок стоимости поставляемой морским путем нефти из России на уровне $60 за баррель. Предполагается, что с 5 февраля начнет действовать европейское эмбарго на импорт российских нефтепродуктов, поставляемых по морю.

Президент России Владимир Путин 27 декабря подписал указ об ответных мерах, согласно которому запрещаются поставки нефти и нефтепродуктов иностранным юридическим лицам и физлицам при условии, что в контрактах на эти поставки прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены.