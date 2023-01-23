В Днепропетровской области отказались сносить памятник экс-главе УССР Щербицкому

Власти Верхнеднепровска в Днепропетровской области Украины отказались сносить бюст советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря ЦК украинской Компартии Владимира Щербицкого, несмотря на закон о декоммунизации. Об этом написало в понедельник, 23 января, украинское издание «Левый берег».

Отмечается, что власти города признали памятник элементом благоустройства городской площади.

«Решением местного совета «малая архитектурная форма «Бюст В. Щербицкого» признана элементом декоративного оснащения, неотъемлемым элементом благоустройства площади», — сообщил представитель администрации города, чьи слова привело издание.

При этом он добавил, что площадь Щербицкого, на которой данный памятник установлен, была переименована еще в мае 2016 года в площадь Александра Поля.

Власти Верхнеднепровска использовали наиболее распространенный способ сохранения памятников советского периода — включение их в общий ансамбль площади или музея под открытым небом, добавили журналисты.

Ранее, 20 января, издание «Вечернее Ровно» написало о том, что министерство культуры Украины не разрешает местным властям демонтировать советский танк «Иосиф Сталин» на въезде в город Дубно Ровненской области. Издание привело слова начальника городского управления ЖКХ Ильи Онисько, который рассказал о том, что минкульт Украины запретил сносить монумент, так как это может обернуться уголовной ответственностью.

По его словам, решение о сносе танка должна принять специальная комиссия, «которая до сих пор не может собраться», поэтому местные власти еще не решили, как действовать.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.