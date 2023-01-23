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В Днепропетровской области отказались сносить памятник экс-главе УССР Щербицкому

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Фото: соцсети
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Власти Верхнеднепровска в Днепропетровской области Украины отказались сносить бюст советского государственного и партийного деятеля, первого секретаря ЦК украинской Компартии Владимира Щербицкого, несмотря на закон о декоммунизации. Об этом написало в понедельник, 23 января, украинское издание «Левый берег».

Отмечается, что власти города признали памятник элементом благоустройства городской площади.

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«Решением местного совета «малая архитектурная форма «Бюст В. Щербицкого» признана элементом декоративного оснащения, неотъемлемым элементом благоустройства площади», — сообщил представитель администрации города, чьи слова привело издание.

При этом он добавил, что площадь Щербицкого, на которой данный памятник установлен, была переименована еще в мае 2016 года в площадь Александра Поля.

Власти Верхнеднепровска использовали наиболее распространенный способ сохранения памятников советского периода — включение их в общий ансамбль площади или музея под открытым небом, добавили журналисты.

Ранее, 20 января, издание «Вечернее Ровно» написало о том, что министерство культуры Украины не разрешает местным властям демонтировать советский танк «Иосиф Сталин» на въезде в город Дубно Ровненской области. Издание привело слова начальника городского управления ЖКХ Ильи Онисько, который рассказал о том, что минкульт Украины запретил сносить монумент, так как это может обернуться уголовной ответственностью.

По его словам, решение о сносе танка должна принять специальная комиссия, «которая до сих пор не может собраться», поэтому местные власти еще не решили, как действовать.

С 2015 года на Украине проводится политика декоммунизации в рамках закона «Об осуждении коммунистического и нацистского режимов». Закон предполагает переименование всех топографических объектов, названия которых как-либо связаны с Советским Союзом, а также снос памятников и демонтаж мемориальных досок.

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